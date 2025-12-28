Policía: ¿qué denuncias saturaron el 911 desde el 21 de diciembre?

El oficial Ángel Jara, de la Policía Nacional, informó que, entre el 21 de diciembre y este domingo, las llamadas al sistema 911 estuvieron dominadas por denuncias de polución sonora.

En segundo lugar, se ubicaron los casos de violencia intrafamiliar, seguidos de accidentes de tránsito sin víctimas fatales y perturbación a la paz pública.

En ese lapso se registraron unas 700 llamadas por polución sonora y un número apenas menor por violencia intrafamiliar. El jefe policial destacó que durante las fiestas de fin de año este tipo de denuncias suele incrementarse.

Música alta y fuegos pirotécnicos, los principales motivos

De acuerdo con el informe, las quejas más frecuentes fueron por música a alto volumen y el uso de fuegos pirotécnicos. “Generalmente adultos mayores llaman por estos casos”, dijo el oficial Jara.

Explicó que en los casos de fuegos artificiales, el procedimiento apunta a persuadir a los niños para que cesen la actividad. Mientras tanto que las denuncias por polución sonora son elevadas a la Fiscalía y a la Municipalidad local, instancias encargadas de la intervención correspondiente.

La Nochebuena fue identificada como el momento de mayor aumento en este tipo de denuncias, según precisó.

Llamadas falsas saturan el sistema de emergencias

Durante el período mencionado, detalló que ingresaron alrededor de 9.000 llamadas al 911. Sin embargo, solo 3.000 fueron incidentes confirmados con intervención policial. Las restantes 6.000 correspondieron a bromas o a personas sin una necesidad real.

“Es muy alto, prácticamente el 70% de las llamadas y eso perjudica a la gente que tiene una emergencia y queda en cola de espera. Son niños o gente que llama a decir groserías”, mencionó Jara.

Según precisó, el 30% de las llamadas de bromas o sin necesidad son realizadas por niños.

Refuerzan personal para mejorar la atención

Ante el incremento histórico de llamadas durante la Navidad, la Policía Nacional reforzó el plantel de operadores con los nuevos egresados, conforme indicó Jara.

“Hubo ciertos incidentes, pero pudimos evacuarlos muy bien porque tenemos un importante personal. Pudimos filtrar bien las llamadas. No hay mucha cola de espera”, concluyó.