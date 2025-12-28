Rechazan recusación de Bajac contra jueza que ordenó se ejecute pena de cárcel

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 455, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, conformado por Arnulfo Arias Maldonado, Adriana María Giagni Rojas y Gustavo Amarilla Arnica, rechazó la recusación formulada por el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Miguel Ángel Óscar Bajac Albertini (82), en contra de la jueza de Ejecución Penal María Lidia Wyder.

Miguel Bajac había pedido el apartamiento de Wyder porque “en el marco del presente proceso, Paublino Escobar, miembro del Tribunal de Apelación Penal, primera sala, quien es cónyuge de la magistrada María Lidia Wyder, intervino previamente como miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, firmando una resolución que resolvía el rechazo de la recusación en contra de la magistrada Claudia Crisioni”, quien también fue recusada por Bajac.

Por su parte, la magistrada María Lidia Wyder señaló en su descargo que “tal intervención ha sido exclusivamente en el marco de la integración en carácter de miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para el estudio y resolución de un incidente de recusación planteado por Miguel Bajac, contra Claudia Criscioni, a su vez, miembro integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Tras analizar la cuestión que motivó la recusación de la magistrada, el camarista Arnulfo Arias refirió que “las razones alegadas hacen alusión a las decisiones asumidas en otra instancia en la presente causa, que no constituyen los motivos expuestos por el legislador como causal”.

Por su parte, la magistrada Adriana Giagni manifestó que “la intervención de Paublino Escobar Garay se dio al solo efecto de resolver un incidente aislado de recusación que se había presentado contra Claudia Criscioni en su carácter de miembro integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, en tal sentido, sostuvo que “Escobar no estaría controlando las decisiones de la jueza de ejecución recusada”.

El camarista Gustavo Amarilla expuso en su voto que se adhería a ambas opiniones, por lo que el rechazo se dio en forma unánime.

Condena quedó firme y se pidió captura de Miguel Bajac

El pasado 4 de octubre, los recursos extraordinarios de casación promovidos por las defensas del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini y el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán fueron declarados inadmisibles por la Sala Penal del máximo tribunal, así quedaron firmes las condenas a 3 años y 2 años y 6 meses de cárcel, en ese orden, por cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor y cómplice, respectivamente.

Los camaristas Silvana Luraghi, José Waldir Servín y Claudia Criscioni, integrantes de la Sala Penal de la CSJ, declararon inadmisibles los recursos de casación interpuesto contra del Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 10 del 25 de febrero de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala; que a su vez confirmó la Sentencia Definitiva (SD) N° 316 del 7 de agosto de 2023, por la que se condenó a Bajac y Ramírez.

Luego, el 14 de noviembre, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, dispuso por el Auto Interlocutorio (AI) N° 224 el levantamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva y, en consecuencia, ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Miguel Bajac, en el marco de su condena de 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado (coima).

Cabe recordar que, en juicio quedó probado que el Dr. Miguel Óscar Bajac Albertini, desde diciembre de 2017 a julio de 2018, cuando ejercía el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, pidió una coima correspondiente al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la empresa Cal Agro SA en contra de la Industria Nacional del Cemento sobre una indemnización de daños y perjuicios por un total de G. 3.700 millones, a cambio de emitir un voto favorable a la mencionada firma.