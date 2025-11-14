Ordenan captura del exministro de la CSJ Miguel Bajac, condenado por coima

La jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, dispuso a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 224 el levantamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva y, en consecuencia, ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini (82 años), en el marco de su condena de 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado (coima).

Igualmente, Kirchhofer decretó el levantamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva que pesaban sobre el co-condenado Rafael Luis María Ramírez Doldán (59 años), y al mismo tiempo, ordenó su captura nacional a fin de que se pueda dar cumplimiento a su condena de 2 años y 6 meses por cohecho pasivo agravado, en calidad de cómplice.

Para ambos casos, la magistrada indicó que una vez detenidos, deberán ser trasladados a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, debiendo comunicar la fecha de su detención la Policía o la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios a los efectos de realizar el cómputo de la pena y establecer el tiempo restante a ser compurgado.

De acuerdo con el informe de la actuaria judicial, se constató que el condenado Rafael Luis María Ramírez Doldán estuvo privado de su libertad por dos meses, una semana y un día. Actualmente, el mismo no se encuentra privado de libertad en ninguna penitenciaría del Ministerio de Justicia.

Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de casación, planteados por las defensas de Bajac y de Ramírez, por lo que las condenas dictadas contra ellos quedaron firmes.

Condena por coima a exministro Bajac

En juicio quedó probado que Miguel Óscar Bajac Albertini, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, mientras ejercía el cargo de ministro de la Corte, pidió una coima correspondiente al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la empresa "Cal Agro SA" en contra de la Industria Nacional del Cemento sobre una indemnización de daños y perjuicios por un total de G. 3.700 millones, a cambio de emitir un voto favorable a la mencionada firma.

El Tribunal de Sentencia que dictó las condenas, en lo que respecta al monto del capital establecido en el Acuerdo y Sentencia N° 18 del 20 de marzo de 2017, concluyó que el entonces ministro Bajac mantuvo reuniones con los denunciantes Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta (de Cal Agro SA), en el despacho de la Corte Suprema como en el domicilio particular del exmagistrado ubicado en las calles Adolfo Riquelme y Torreani Viera, de Asunción.

El colegiado de sentencia también explicó que de acuerdo con las coordenadas, las celdas de las antenas de celulares ubican a estas personas en los lugares mencionados del número de móvil que utilizaba el exministro en comunicaciones con las personas señaladas.

Resaltó además que la coima iba a estar escondida en un acuerdo de pacto de cuota litis y se debía incluir la participación como abogado de la firma Cal Agro al profesional Juan Carlos Ávila Meza, propuesto e impuesto por Bajac, siempre según la explicación de los magistrados.

Entrega vigilada y detención de funcionario

El funcionario judicial Rafael Ramírez (condenado a 2 años y medio de prisión) participó en la intermediación de reuniones en enero de 2018, de la señora Liduvina con el exministro Bajac, quien le exigió la firma del contrato de pacto de cuota litis, de la que participó también la abogada y escribana Laura Olmedo. También participó de la reunión el funcionario judicial, relator de la Corte, Gustavo Franco.

Las conversaciones como la entrega vigilada, grabada y filmada, donde se rescataron los G. 50.000.000 entregados en la plaza de la Justicia a Rafael Ramírez, se realizaron por orden judicial y vigilado por la Policía Nacional y de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Desde el 18 de mayo del año 2017 el expediente se encontraba en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la primera providencia fue firmada el 5 de junio de 2017, por el entonces ministro Miguel Óscar Bajac, de acuerdo a lo probado por el Ministerio Público en el juicio oral.

Bajac utilizó número ajeno para negociaciones

Bajac realizó un total de 583 llamadas con los demás involucrados en el esquema de corrupción y las víctimas; y utilizó para esas comunicaciones un número de teléfono que estaba a nombre de Aida Rosa Quiñónez. “Cuestión que nunca fue aclarada”, de acuerdo al fallo del tribunal.

Los jueces de sentencia puntualizaron que la utilización de otro número por parte de Bajac fue probada con las celdas de los celulares y la geolocalización de antenas que utilizaba dicha línea para comunicarse, así como una entrevista que le hicieron en radio Ñanduti al entonces ministro de la Corte, en esa línea telefónica, el 5 de julio del año 2018, después de la aprehensión en flagrancia del funcionario Rafael Ramírez Doldán, cómplice de Bajac.

El colegiado destacó al respecto que todos los implicados en el hecho punible tienen cercanía, dependencia o subordinación a Miguel Óscar Bajac y califica como “inverosímil” que el único que desconocía el pedido de coima a cambio de un voto era el entonces miembro de la Sala Civil de la Corte, como alegó la defensa.

“El pedido de dinero sin la participación de Bajac carecía de sentido”, resalta el fallo.