Director de TV Cámara fue aprehendido por presunta violencia familiar en Villa Elisa

El director de TV Cámara, de la Cámara de Diputados, el periodista Diego Fernando Agüero Duarte, fue aprehendido en la madrugada de este lunes por un supuesto hecho de violencia familiar, ocurrido en su domicilio del barrio Villa Bonita, en la ciudad de Villa Elisa.

Según el informe policial, el procedimiento se realizó alrededor de la 01:20, tras un llamado al sistema 911 que alertó sobre una escena de violencia dentro de una vivienda.

El reporte de la Comisaría 13ª Central de Villa Elisa, consta que efectivos del Grupo Lince acudieron al lugar y fueron recibidos por uno de los hijos de la víctima, quien manifestó que su hermano se encontraba fuera de control, presuntamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Produjo destrozos y amenazó a sus padres

De acuerdo con el relato policial, el hombre habría provocado destrozos en la vivienda, amenazado a sus padres y golpeado la puerta del dormitorio donde estos se encontraban encerrados. Al intentar intervenir, dos de sus hermanos habrían sido agredidos físicamente.

La víctima fue identificada como Juan Aristides Agüero Arriola, de 78 años, padre del aprehendido. Ante la imposibilidad de controlar la situación, los agentes procedieron a la aprehensión de Diego Agüero.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Andrea Ríos Dos Santos, de la Unidad Penal N.º 1 de Villa Elisa, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría a cargo de su unidad.

Desde la Comisaría 13ª informaron que el hombre fue liberado durante la mañana. Asimismo, el caso queda bajo investigación del Ministerio Público.

Agüero figura como funcionario permanente de la Cámara de Diputados, donde ocupa el cargo de director de TV Cámara, con una remuneración total que ronda los G. 18.900.000 mensuales, según registros oficiales.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.