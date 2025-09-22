Cárcel para detenido por atentado contra periodista

El detenido por su presunta responsabilidad en el atentado a la casa del periodista Fabián Costa en Lambaré, es Mauricio Aníbal Ortiz Peralta, de 34 años, jefe de la facción Comando Ñemby de la barra brava del club Cerro Porteño. Mauricio, además, es señalado como el principal distribuidor de drogas de esa ciudad. Habría operado en alianza con el Clan Rotela (CR).

De hecho, cuando lo arrestaron el domingo de madrugada en su casa del barrio Pa’i Ñu tenía cocaína, balanzas y hasta moldes para la producción de la citada droga.

Su captura fue materializada por policías del departamento de Homicidios de Asunción, quienes investigan el atentado perpetrado el 17 de setiembre pasado por dos sicarios que dispararon 22 tiros contra la casa y el coche del jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré, el periodista Julio Fabián Costa Caballero, de 44 años, en el barrio Mariscal López de dicha ciudad.

Periodista sindica a grupo adverso a intendente

El ataque contra Fabián Costa, según él mismo refirió, podría haber sido ordenado por un grupo político adverso al intendente de Lambaré Guido González, en medio de una puja electoral por el cargo de jefe comunal.

El detenido Mauricio Aníbal Ortiz Peralta fue imputado por producción de riesgos comunes por la fiscala de Lambaré, María Verónica Mayor Gamell.

Ayer, la jueza de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, decretó su prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Según la investigación policial, Mauricio sería el dueño de la pistola que se usó en el ataque contra el periodista Fabián Costa, aunque el arma aún no fue encontrada.

La misma arma se usó en otros atentados del 6 de setiembre en San Lorenzo, caso por el que Mauricio tiene arresto domiciliario, y el 20 de abril en Villarrica, hecho por el que recién ahora sería procesado.

Procesado también por narcotráfico

En paralelo a su encarcelamiento por el caso de Lambaré, Mauricio fue imputado también por el fiscal de Narcotráfico de San Lorenzo, Ranulfo Arnaldo Venialgo, por tenencia y por comercialización de sustancias estupefacientes.

El fiscal imputó por los mismos hechos a Luis Fernando Cabrera Cabrera, de 27 años, y Diego Alexander Mendoza, de 25 años, quienes serían secretarios de Mauricio y que también tenían cocaína cuando los atraparon. Para todos pidió cárcel.