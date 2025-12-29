Naufragio en el río Paraná deja cuatro víctimas fatales y dos sobrevivientes

Según confirmó la Policía Nacional, el hecho se registró en la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, y fue comunicado oficialmente a la Comisaría N° 16 de Cerrito en la jornada siguiente por personal de la Prefectura Naval, tras la desaparición de varias personas luego del vuelco de una embarcación.

De acuerdo con el informe policial, en la lancha viajaban seis personas, tres adultos y tres menores de edad, quienes cayeron al agua tras el naufragio.

Dos menores, uno de 17 años (M) y otra de 11 años (F) nadaron hasta la costa paraguaya del río y lograron sobrevivir, fueron rescatados por pescadores paraguayos, siendo trasladados posteriormente hasta la Prefectura Naval de Cerrito.

En horas de la mañana del domingo fueron hallados sin vida tres ocupantes de la embarcación:

Sandra Elizabeth Maidana Cano, paraguaya, de 43 años; Luz Rocío Maidana Domínguez, paraguaya, soltera, de 31 años; y un adolescente identificado con las iniciales N. A. A., de 16 años, de nacionalidad argentina.

Las víctimas tenían domicilio en vida en el paraje Yahapé, República Argentina.

Asimismo, cerca del mediodía de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Roberto Encina, argentino, mayor de edad, el cual fue localizado por pescadores argentinos en la costa del lado argentino del río Paraná.

Agentes de la Prefectura Naval Argentina se hicieron cargo del procedimiento correspondiente.

En el lugar intervino el agente fiscal zonal de Laureles, Jorge Encina, acompañado por la médica forense Dra. Fabiola Merlos, además de personal del Departamento de Criminalística.

Tras la inspección de los cuerpos y los trabajos de campo, la forense diagnosticó como probable causa de muerte la asfixia por inmersión (ahogamiento).

Por disposición del Ministerio Público, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.

Los dos menores sobrevivientes quedaron bajo resguardo de familiares cercanos en la localidad de Cerrito, con intervención y seguimiento de la Codeni.

Según el informe oficial, el menor sobreviviente relató que la familia había llegado a Cerrito para participar de un encuentro de fútbol y, en la noche del sábado, se disponía a regresar a Yahapé, Argentina.

Abordaron una pequeña embarcación de aluminio y, aún en aguas paraguayas, fueron sorprendidos por una fuerte tormenta.

El viento y la marejada hicieron que la lancha comenzara a llenarse de agua hasta finalmente naufragar.

El adolescente relató que logró nadar hasta la costa paraguaya junto a otra menor de 11 años, siendo ambos auxiliados por pescadores de la zona.

Indicó además que su madre se aferró a un remo de la embarcación, pero no logró llegar a la orilla. Posteriormente, personal de la Prefectura halló su cuerpo en el agua con el remo entre las piernas, lo que coincide con su testimonio.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes llevaba chalecos salvavidas al momento del accidente.

Los procedimientos continúan a fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.