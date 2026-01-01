Identifican a supuesto autor de disparos en playa de Villa Florida

En la playa Camping Paraíso de la ciudad de Villa Florida, Misiones se produjo hoy una gresca entre turistas en la que uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó contra la humanidad de las otras personas con quienes estaba discutiendo.

Según datos de la Comisaría 10 de Villa Florida, el aprehendido fue identificado como Lucas Niels León Silva (19 años), oriundo del barrio Santa Ana de Asunción.

Lea más: Video: detienen a presunto autor de disparos en playa de Villa Florida

El hecho estaría vinculado a un conflicto ocurrido semanas atrás en la ciudad de San Antonio, departamento Central.

Se presume que se trata de un conflicto entre pandillas, ya que las personas contra quienes se efectuaron los disparos no se hicieron presentes ante la comisaría para realizar ninguna denuncia y desaparecieron del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Testigos que presenciaron el hecho afirmaron que León Silva dejó el arma de fuego en un vehículo de una acompañante suyo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propietaria del automóvil accedió voluntariamente a que los intervinientes inspeccionen el interior del vehículo en busca del arma de fuego, la cual no fue encontrada.

Se comunicó el hecho al fiscal de turno Eduardo Alegre, quien dispuso que el aprehendido quede recluido en la Comisaría 10 de Villa Florida a disposición del Ministerio Público.