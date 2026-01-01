Video: detienen a presunto autor de tiroteo en playa de Villa Florida

A través de un video publicado en redes sociales se observa a un joven realizando disparos contra un grupo de personas en la Playa Paraíso de Villa Florida, Misiones.

Horas después de que este se hiciera viral, la Policía logró detener al pistolero, quien, según las informaciones brindadas por la Comisaría 10°, reside en el barrio Santa Ana de Asunción. Por el momento, no se pudo dar a conocer su identidad.

En el video se puede observar como un joven realizaba varios disparos contra un grupo de personas, quienes se resguardan detrás de los vehículos que estaban en la playa.

Posterior a eso, llegan más personas a bordo de motocicletas, momento en el que el joven volvió a arremeter contra el grupo de personas. Llegó luego hasta ellas, amenazándolas con disparar a todos. En ese instante llegaron sus amigos y trataron de calmar la situación.

El pistolero se retiró del lugar, fue hasta su moto que estaba estacionada en otra parte de la playa y posterior a eso se retiró del lugar.

Las investigaciones para conocer el motivo de lo ocurrido continúan, pero ya se confirmó que no hay heridos.