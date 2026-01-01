Versión del director de TV Cámara sobre presunta violencia familiar

En la madrugada del pasado lunes, el director de TV Cámara, de la Cámara de Diputados, el periodista Diego Fernando Agüero Duarte, fue aprehendido por un supuesto hecho de violencia familiar, ocurrido en su domicilio del barrio Villa Bonita, en la ciudad de Villa Elisa.

De acuerdo con el relato policial, el hombre habría provocado destrozos en la vivienda, amenazado a sus padres y golpeado la puerta del dormitorio donde estos se encontraban encerrados. Al intentar intervenir, dos de sus hermanos habrían sido agredidos físicamente.

A través de su red social Instagram, el director de TV Cámara reconoció que atravesó un momento de debilidad. “Me excedí con el alcohol, algo que puede ocurrirle a cualquier persona. En mi caso, no es habitual, ya que dedico gran parte de mi vida más de 14 horas diarias, incluso los fines de semana al trabajo y al cuidado de los míos”, dijo.

Seguido comenta: “El hecho que fue caratulado como tentativa de agresión familiar no refleja la realidad de lo ocurrido. Vivo con mis padres y, además de amarlos profundamente, los cuido y acompaño todos los días de mi vida. Jamás les haría daño”.

“Sí reconozco que hubo un momento de tensión a raíz de la pérdida de una llave, que creí había quedado dentro de mi camioneta, lo que me llevó, en un impulso, a romper el vidrio trasero del vehículo. Esa situación generó preocupación en mi familia y motivó la intervención de mis hermanos", señala Agüero en el escrito.

Luego menciona que con sus hermanos hubo un altercado verbal, pero nunca llegaron a la violencia física.

En el final de la publicación sostiene que en menos de 12 horas, la Fiscalía desestimó la causa, decisión que fue debidamente comunicada a la Policía.

“Por eso, niego categóricamente haber agredido a mis padres o a mis hermanos”, concluye.