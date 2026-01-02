Fiscalía activa búsqueda de niña de 12 años desaparecida en Acaray

El Ministerio Público activó formalmente la búsqueda y localización de la niña Naihara Noemí Encina Amarilla, de 12 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de diciembre en la zona del kilómetro 22 del distrito de Acaray.

La medida fue dispuesta por el agente fiscal Carlos Almada, quien requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas tras la denuncia presentada por la madre de la menor, María Sunilda Encina Amarilla.

Aplicación de protocolos

En su requerimiento, la Fiscalía solicitó que se informe si ya se procedió a la disposición formal de búsqueda y, en caso contrario, que se ejecute de manera inmediata, conforme a los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Asimismo, el fiscal recordó a la dependencia policial la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, disponiendo la remisión del informe correspondiente en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

Llamado a la ciudadanía

La investigación continúa abierta a fin de esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar el paradero de la niña. Ante cualquier información que pueda resultar útil, las autoridades solicitan a la ciudadanía comunicarse al número telefónico 0973 667 983.