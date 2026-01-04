Adolescente en moto falleció tras choque rutero en Encarnación

Un accidente de tránsito con derivación fatal se produjo este sábado 3 de enero, alrededor de las 06:50 horas, sobre la ruta PY06 Dr. Juan León Mallorquín, a la altura del kilómetro 9, en inmediaciones de la entrada a la Penitenciaría de Itapúa. El siniestro ocurrió en el barrio Santa María de la ciudad de Encarnación.

El hecho involucró a dos motocicletas de la marca Kenton. Una de ellas, modelo Canyon 200, color negro con plata, era guiada por Diosnel Talavera García (61), domiciliado en el barrio San Pedro de esta ciudad, quien resultó lesionado.

El otro biciclo, una Kenton GL 150 de color negro, era conducido por un menor de 16 años, identificado con las iniciales T. I. B. C., domiciliado en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, quien perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

Según el informe policial de la Comisaría 59ª de la zona el hecho fue comunicado a través de una llamada telefónica, tras lo cual personal policial acudió de inmediato al lugar, encontrando ambos rodados con importantes daños materiales y a los conductores con lesiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El menor fue auxiliado y trasladado al Hospital General de Itapúa (HGI), donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. En tanto, agentes de la Patrulla Caminera realizaron la prueba de alcotest al conductor mayor de edad, arrojando resultado negativo (0.000 mg/L).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: motociclistas intentaron huir de barrera policial y terminaron detenidos tras persecución

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, mientras el procedimiento quedó a cargo del personal policial.