Canela: esto dice Defensa Animal sobre la perrita herida en la mandíbula

Canela, una pequeña perra fue víctima de un acto de violencia y terminó perdiendo la mandíbula durante las fiestas por fin de año. El hecho ocurrió en el barrio Caacupemí de Areguá cuando un joven le puso un “cebollón” en la boca.
Al respecto, la Dirección de Defensa Animal asegura que ayer, domingo 4 de enero, el caso fue remitido a la Unidad Especializada Contra la Crueldad y el Maltrato Animal, para garantizar su debido seguimiento conforme al marco legal vigente.
“La causa se encuentra en la Fiscalía de la ciudad de Luque, bajo la dirección del fiscal Augusto Ledesma, quien se halla a cargo de las diligencias correspondientes", aseguran. Como parte de los procedimientos se llamará a declarar a la organización donde recibe atención la perrita con fines colaborativos en la investigación.
“La institución condena enérgicamente todo acto de crueldad contra los animales y reafirma su compromiso de actuar con firmeza y responsabilidad ante este tipo de hechos, velando por la protección de los seres sintientes y el cumplimiento estricto de la ley”, concluyen.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Video: investigan maltrato animal en un “centro de bienestar”
Maltrato animal
Desde noviembre del 2024 está vigente la ley que eleva la pena privativa de libertad por casos de maltrato animal, que originalmente de dos años, se incrementó hasta seis años de prisión.
Otro de los alcances de la ley son plazos para impedir que maltratadores condenados puedan poseer mascotas a su cargo.
Lea más: Promulgada la ley que eleva a 6 años de prisión el maltrato a animales