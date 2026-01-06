Fiscalía imputa a cuatro personas por presunta estafa informática con este método

La Fiscalía procesó a un grupo que entre sus miembros tenía a empleados de una telefonía por presuntamente robar más de G. 6,5 millones a una mujer.

Según los datos del Ministerio Público, los sospechosos utilizaron sus accesos laborales para apropiarse de una línea telefónica y así recibir los códigos de seguridad bancarios que llegaban al número asociado a tarjetas SIM.

Por el caso, la fiscal Irma Llano imputó formalmente a cuatro personas sospechadas de montar un esquema para robar dinero mediante estafas digitales y la investigación detalla que la víctima tuvo un perjuicio económico de G. 6.529.200.

Asimismo, los antecedentes detallan que el pasado 11 de mayo de 2023, dos de los imputados -ambos asesores de ventas de una telefonía- habrían usado sus códigos de empleados para ingresar al sistema interno y sin autorización de la dueña de la línea, realizaron un cambio de la tarjeta SIM.

Luego, los delincuentes activaron la línea en otra tarjeta que estaba en su poder y conforme a datos del informe técnico, este nuevo chip fue insertado en celulares que pertenecían a un tercer implicado, un joven de 25 años que también trabajaba para la telefónica en Capiatá.

Modus operandi de los estafadores

Con la línea activa, el grupo empezó a recibir los mensajes de texto con los códigos de seguridad de los bancos y al tener el número de teléfono vinculado a las cuentas, pudieron burlar las medidas de seguridad, acceder a la cuenta corriente de la víctima y comenzar a hacer varias transferencias.

Fue mediante un seguimiento a los movimientos bancarios que se llegó a la cuarta persona imputada, un hombre de 32 años, quien recibía el dinero en su cuenta bancaria y billetera digital. Finalmente, la Fiscalía imputó por la sospecha de comisión de estos hechos punibles: acceso indebido a sistemas informáticos, acceso indebido a datos, sabotaje de computadoras y estafa mediante sistemas informáticos.

