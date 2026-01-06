Video: descubren celulares escondidos en panes en el penal de Emboscada

Cuatro celulares ocultos dentro de panes fueron detectados este lunes en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” durante un control en el área de revisión de encomiendas, según informó el Ministerio de Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50, cuando personal de seguridad controlaba los paquetes que iban a personas privadas de libertad alojadas en el sector de Máxima Seguridad. Mediante el uso de escáneres, se constató unos objetos electrónicos escondidos en panificados de elaboración artesanal.

Lea más: Así intentaron introducir un teléfono para la esposa de Sebastián Marset

¿Qué más se incautó?

Tras una verificación, las autoridades decomisaron cuatro celulares, cuatro chips de telefonía móvil y un cargador modificado de forma artesanal.

Los elementos quedaron a disposición de la Jefatura de Seguridad, y el caso fue comunicado a las instancias correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El coronel Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, explicó en contacto con ABC 730 AM que la persona que llevó la encomienda fue identificada como Marco Antonio Taboada Valdez, quien se presentó con paquetes destinados a dos internos del pabellón de máxima seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Celular para “Tío Rico”: Peña decreta la baja deshonrosa del coronel Luis Belotto

“Los panes parecían comprados en un comercio común, estaban envueltos y plastificados, pero el escáner detectó claramente los celulares con sus chips y un cargador ocultos dentro”, detalló.

¿Qué está permitido y qué no?

Peña recordó que en este centro penitenciario no se permite el ingreso de celulares, armas ni bebidas. Por otro lado, algunos alimentos no perecederos, como frutas, panes o, en ocasiones especiales, tortas, pueden autorizarse, siempre bajo estricta revisión.

“Los alimentos estaban permitidos, pero obviamente los celulares no. En los centros de máxima seguridad la política es de restricción total de este tipo de objetos”, subrayó.

También aclaró que, aunque en penitenciarías más antiguas aún se toleran ciertos productos como cigarrillos, la tendencia es unificar las prohibiciones en todos los establecimientos.

Se aplicarán sanciones administrativas

Según la información preliminar, la persona que trajo la encomienda habría sido contactada solo para llevar el paquete y no tendría conocimiento del contenido oculto. Por este motivo, no quedó detenida, ya que no se configura un delito penal directo.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que sí recibirá sanciones administrativas y que no podrá volver a ingresar a un establecimiento penitenciario por un largo periodo.