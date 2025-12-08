Celular para “Tío Rico”: Peña decreta la baja deshonrosa del coronel Luis Belotto

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5082, con fecha 7 de diciembre, por el cual se dispone la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de la Nación del coronel DCEM Luis María Belotto Quiñónez. La medida se adopta luego de que el Tribunal de Honor declarara la indignidad de su conducta y en el contexto de una condena penal por soborno agravado.

La baja deshonrosa se sustenta en artículos de la Ley N° 1115/1997, “Del Estatuto del Personal Militar”. Esta sanción implica la pérdida del estado militar y la privación absoluta de prerrogativas y beneficios, y corresponde al Poder Ejecutivo su disposición cuando se dan los extremos legales y reglamentarios.

Lea más: Ratifican condenas a militar y esposa en caso “Tío Rico”

Según el Acta N° 130/2025, de la sesión del 5 de diciembre de 2025, el Tribunal de Honor concluyó que la conducta del coronel Belotto se apartó de los principios éticos fundamentales que deben regir a las Fuerzas Armadas: honestidad, respeto e integridad.

El fallo señaló que los hechos lesionaron no solo su nombre, sino también la imagen institucional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Condena por soborno y hechos probados

Luis Belotto y su esposa, Alba Lidia Ale de Belotto, fueron condenados a dos años de pena con suspensión de la ejecución por soborno agravado. En el juicio se probó que el coronel mantuvo contacto constante con el abogado Miguel Mendieta, entonces defensor de Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, imputado como traficante de drogas en el marco del operativo A Ultranza Py.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Celular para “Tío Rico”: coronel condenado sigue activo mientras Fuerzas Militares deliberan

De acuerdo con la sentencia, Belotto pidió interceder para que el mayor Guillermo Moral aceptara G. 10 millones a cambio de facilitar el ingreso de un teléfono celular a Insfrán, quien cumplía prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

Tras la negativa de Moral y de otro militar, Alba Lidia Ale de Belotto intentó introducir el aparato oculto en un paquete de yerba, pero fue descubierta en un control de guardia.

El caso cobró mayor impacto luego del asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, ocurrido el 2 de octubre, cuando fue baleado por dos motociclistas frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.