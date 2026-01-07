Fiscalía imputa a un hombre que mantenía en cautiverio a niña en Argentina

La Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público formuló imputación contra un hombre de 44 años, sospechoso de haber captado, abusado y trasladado a una niña de 13 años hacia la República Argentina con fines de explotación laboral y sexual.

La agente fiscal Susana González, quien interina la unidad de la fiscal Carina Sánchez, presentó los cargos por la presunta comisión de los hechos punibles de trata de personas (bajo la Ley N.º 4788/12) y abuso sexual en niños. El sospechoso fue detenido durante un operativo realizado por una comitiva fiscal-policial en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Lea más: Revelan cuáles son los hechos punibles que más afectan a niños en Paraguay

Rescate en Río Negro

La investigación se activó tras una denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según los antecedentes, el pasado 23 de abril de 2025, la policía de la Provincia de Río Negro, Argentina, localizó a la menor paraguaya realizando tareas rurales en una chacra.

Al momento de la intervención, la niña se encontraba junto al hoy imputado y otros adultos. Tras ser rescatada, la menor fue derivada a un albergue bajo resguardo, donde actualmente aguarda el proceso de restitución internacional a nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trasladan a la cárcel a tres hombres imputados por abuso sexual en niños

El “noviazgo” como método de captación

Los detalles del caso revelan un patrón de manipulación y vulnerabilidad. El investigado era amigo de la madre de la víctima y frecuentaba la vivienda familiar en 2024. Según el relato fiscal, el hombre habría “enamorado” a la niña hasta convencerla de mantener una relación de pareja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bajo este engaño, convivieron durante seis meses en Paraguay antes de viajar al país vecino. Durante ese tiempo, se habrían producido los abusos sexuales, e incluso el hombre le suministraba pastillas anticonceptivas a la menor. Posteriormente, la convenció de viajar a la Argentina con la promesa de beneficios económicos.

Lea más: Fiscalía revela el “perfil” de la violencia familiar en Paraguay

Trabajo forzado y aislamiento

Una vez en la chacra argentina, la niña era obligada a preparar alimentos para los trabajadores rurales junto a su hermana. Según su testimonio ante los equipos psicológicos, el imputado se presentaba ante los demás como su “pareja”.

Las condiciones de vida eran precarias:

Encierro: La tranquera del campo permanecía siempre cerrada con candado.

Incomunicación: No tenían acceso a teléfonos, radio ni televisión; solo se les permitía hablar con su madre los domingos.

Falsa promesa económica: Se les prometió un pago semanal de 100.000 pesos que supuestamente sería enviado a su familia en Paraguay, utilizando la necesidad económica como mecanismo de control.

El imputado ya se presentó ante la Unidad Fiscal para su declaración indagatoria, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar si existen más implicados en esta red de trata.