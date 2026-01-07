Gobierno sostiene que el Cartel de los Soles representa una posible amenaza a la seguridad nacional

Ayer se dio a conocer que el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico.

En ese contexto, Jalil Rachid confirmó que seguirá vigente la declaración contra dicho grupo criminal por parte del Estado paraguayo, al igual que contra otras estructuras criminales. Explicó que la postura del Gobierno nacional se sustenta en el análisis del contexto geopolítico y de la amenaza que pueden representar determinadas estructuras para el país.

“Ante cualquier tipo de amenaza o la más mínima amenaza que pueda afectar al Estado paraguayo, se toman medidas”, señaló Rachid.

Indicó que estas evaluaciones no dependen únicamente de procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra Maduro, sino de una lectura propia de los riesgos para la seguridad nacional.

No se trata de una persona, sino de una estructura

Rachid remarcó que el Cartel de los Soles no debe analizarse desde la figura de una sola persona, sino como una organización compleja.

“El Cartel de los Soles no es Nicolás Maduro solamente. Estamos hablando de una estructura”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la información manejada indica que la estructura estaría integrada por componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo que eleva el nivel de riesgo desde la óptica de la defensa nacional.

El ministro explicó que muchas de las decisiones adoptadas por el Estado paraguayo se apoyan en información de inteligencia que no puede hacerse pública. Como ejemplo, mencionó escenarios hipotéticos de ingreso irregular de personas vinculadas a estas estructuras, lo que justificaría contar con herramientas legales que permitan actuar de manera preventiva.

Alertas permanentes

Rachid aseguró además que Paraguay realiza de forma constante análisis y perfilamientos de personas que ingresan al país, especialmente provenientes de países de la región. “Tenemos alertas que investigamos permanentemente”, sostuvo.

Aclaró que estas acciones forman parte de una política de prevención y no implican necesariamente la existencia de hechos concretos vinculados al país.

“El Estado no puede descartar una amenaza”

Finalmente, Rachid sostuvo que el presidente de la República tiene la obligación de proteger al país ante cualquier riesgo potencial.

“El presidente no puede darse el lujo de descartar una amenaza. Tiene la obligación de proteger al Estado paraguayo”, afirmó.

Finalmente, el ministro resaltó que el decreto no guarda relación con el ámbito político de Maduro, sino que responde exclusivamente a un enfoque técnico y de defensa nacional, similar al adoptado con otras estructuras criminales de la región, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.