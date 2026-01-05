Lo que se sabe del Cartel de los Soles en Paraguay, según Senad

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la coyuntura regional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el gobierno de Estados Unidos.

Sobre los señalamientos de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, Rachid sostuvo que Washington habla de múltiples cargos vinculados al narcotráfico y a la seguridad interna estadounidense.

Señaló que las instituciones norteamericanas serían las que poseen las pruebas, desde inteligencia técnica hasta seguimientos, y que todo deberá dirimirse en sede judicial. Sentenció que el gobierno norteamericano no solo habla de narcotráfico, sino también de una serie de cargos que pesan sobre él.

Mencionó que el entonces presidente Donald Trump fue explícito al acusar envíos de cocaína desde Venezuela.

¿El Cartel de los Soles en Paraguay?

Rachid recordó que en agosto de 2025, por decreto, el presidente Santiago Peña designó al Cártel de los Soles, organización señalada por su presunto vínculo con el régimen venezolano, como organización terrorista. Según la Senad, la medida fortalece la cooperación y eleva los estándares de persecución penal.

Por un lado, aseguró que en Paraguay no hay investigaciones que prueben la presencia del grupo terrorista. Explicó que, por razones logísticas, “no tendría sentido” que una estructura instalada en Venezuela opere en territorio paraguayo.

Rachid indicó que la Senad realizó análisis internos sobre esa estructura y concluyó que resulta más factible que mantenga vínculos en países fronterizos de Venezuela, antes que trasladar operaciones hasta Paraguay.

“Cuanto mayor la logística, mayores los costos; y el narcotráfico busca maximizar ganancias”, resumió.

Designación terrorista, para mayor lucha

Por otro lado, el ministro aclaró que, al ser calificada como organización terrorista, se agravan los marcos penales y se amplían las herramientas investigativas.

Mencionó que esta tipificación alcanza delitos como narcotráfico, secuestro y acciones que afectan la seguridad de los Estados, con impacto transnacional.

A diferencia del caso venezolano, Rachid subrayó que Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, ambos de Brasil y también catalogados como terroristas, sí tienen presencia en Paraguay.

En cuanto a carteles mexicanos, dijo que la incidencia es “muy baja y aislada”.

Citó como antecedente la detención del presunto narcotraficante mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, que llegó huyendo de la justicia, sin tiempo para montar actividades ilícitas en el país.