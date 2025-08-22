Gobierno de Paraguay declara terrorista al cártel supuestamente ligado a Maduro

El gobierno del Paraguay, cuyo presidente es Santiago Peña por decreto Nº4435 designó a la organización delictiva transnacional denominada “Cártel de los Soles” como organización internacional terrorista.

Desde principio de la semana Estados Unidos presiona con sus buques de guerra al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro y al “Cartel de los Soles”.

A pedido de la bancada de Honor Colorado (HC), la Cámara de Senadores, instó al Ejecutivo a designar como organización terrorista internacional al “Cartel de los Soles” y a acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar dicho grupo criminal. La declaración fue aprobada el 13 de agosto pasado.

En consecuencia el presidente Santiago Peña el 21 de agosto firmó el decreto Nº4435 en donde se declaraba al Cártel de los Soles como terrorista.