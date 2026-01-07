Guairá: detienen a hombre buscado por varios hechos de abigeato

Alrededor de las 3:00 de este miércoles, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un allanamiento en la localidad de Caroveni Viejo, departamento de Guairá, que resultó en la detención de un hombre que era buscado por su supuesta autoría de varios hechos de abigeato en la zona.

Un informe de la Policía identifica al detenido como Isidro Fabián Cardozo (25 años), señalado como supuesto autor de varios hechos de hurto de ganado a pequeños productores.

Cardozo fue capturado luego de dos intentos previos por parte de la Policía, que resultaron infructuosos.

El operativo de hoy fue llevado a cabo por agentes de la comisaría jurisdiccional de Caroveni Viejo con apoyo del Grupo Lince y el Grupo Especial de Operaciones, informó la Policía.

Luego de su detención, el sospechoso fue trasladado a un hospital para una inspección médica y luego fue remitido a la sede de la Dirección de Policía de Guairá para su reclusión por orden de la fiscal María Jadiyi Ortiz.

Según informó en diciembre el comisario Wilson Cáceres, jefe de la Agrupación de Lucha contra el abigeato de la Policía Nacional, entre enero y noviembre de 2025 fueron robadas alrededor de mil cabezas de ganado en Paraguay, el 96 por ciento vacuno.