A Ultranza: con datos de teléfonos de Genes confirmarían si Tío Rico opera desde la cárcel

El martes fue capturado Mariano Daniel Genes Benítez (42 años), en Limpio, en un operativo que llevó aproximadamente 90 días de investigación y seguimiento, a quien es considerado el hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, ambos investigados en el marco del operativo A Ultranza.

De acuerdo a la investigación que realizó la Policía Nacional, en los cuatro años que se mantuvo prófugo, Genes siguió trabajando en la organización criminal liderada por el sospechoso de tráfico internacional de drogas y prófugo de la justicia, Sebastián Marset y que está ligada a Tío Rico.

Según indicó el comisario Luis López, jefe del Departamento de lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, Genes es un objetivo de muy alto valor, ya que debido a su lealtad a Tio Rico, lo llevo a ser una persona que manejaba toda la estructura como el jefe logístico de la organización criminal.

Agregó que si bien Mariano intentó destruir los teléfonos celulares que tenía consigo cuando fue detenido, los técnicos podrán extraer los datos con los que podrían confirmar si efectivamente Tio Rico seguía operando desde la cárcel o mantenía comunicación con el recientemente detenido, ya que con los allanamientos que realizaron en la celda de Insfrán en otras oportunidades, encontraron en reiteradas ocasiones equipos de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: “Tío Rico” es devuelto al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú

“Dentro de la hipótesis creemos que sí, pero eso vamos a confirmar con la extracción y análisis de los aparatos y dispositivos electrónicos que hemos incautado. Hoy, gracias a Dios, se cuenta con tecnologías de importancia, entonces, tenemos la certeza ya de los técnicos que en un 95% se podría recuperar todas las informaciones que se encuentra adentro (de los teléfonos)”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona en la que operaba Genes

Según el seguimiento que realizó la Policía Nacional, Mariano Genes en los 90 días que estuvo bajo investigación se movió por las ciudades de Limpio, Piquete Cue, Mariano Roque Alonso, Loma Pytá, Asunción y Lambaré.

Siempre dormía en lugares diferentes, lo que lo volvió muy escurridizo, además de manejarse con documentos y nombres falsos, lo que hacía que se mimetice entre la gente.

“Él tenía siempre una secuencia de poder escaparse de las redes policiales, por eso creamos también otros grupos cerrando las bocacalles y cuando se dio cuenta de que la comitiva policial fiscal se acercaba en el lugar, trató de huir, pero ya los equipos que se encontraban a los alrededores pescando, se lo detuvo a unos 500 metros de lugar y en ese afán también trata de destruir los elementos electrónicos, aparatos celulares donde guardan, nosotros presumimos, elementos o evidencias importantes de la organización criminal”, indicó Luis López.

Lea más: A Ultranza: cae hombre de confianza de Miguel Insfrán, “Tío Rico”

Agregó que la red manejada por Genes preparaba en el país la cocaína oculta en doble fondos para enviarla a Europa por Brasil.