A Ultranza: capturan al “hombre número uno” de Tío Rico

Según reveló la Policía, ayer en conferencia de prensa, tras 90 días de vigilancia y mediante datos de inteligencia, policías de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) Antinarcóticos dieron y capturaron a las 18:33 a Mariano Daniel Genes Benítez (42), en horas de la tarde de este martes último, en Limpio. Estuvo prófugo por 4 años en A Ultranza.

Antes de su detención, Genes Benítez intentó huir al notar la presencia de personal policial y forzó una persecución que se extendió por unos 500 metros, hasta que fue interceptado. En ese ínterin procedió a destruir tres de los cuatro celulares que tenía en su poder, los cuales fueron incautados y serán sometidos a pericia.

Según datos Genes sería el “hombre número uno” de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, por la confianza que el último depositaba en él y las tareas que él asignaba, como la del acondicionamiento de vehículos con doble fondo para el traslado de cocaína, así como el resguardo de la sustancia e incluso su seguridad.

El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, lo imputó el 23 de febrero de 2022 por tráfico internacional de drogas (art. 21), depósito (art. 35) y asociación criminal (art. 42), por la Ley N° 1340/88. En su audiencia indagatoria, Genes se abstuvo de declarar.

Para este jueves, está prevista la realización de la audiencia de imposición de medidas ante la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

Brazo derecho de Tío Rico

Según datos del informe de inteligencia de Senad, Mariano Genes, en 2021 registraba aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), como empleado de la firma “El Porvenir SA”, dedicada a la metalúrgica, ligada al clan liderado por Miguel “Tío Rico” Insfrán, y en la cual se preparaba el doble fondo de las carretas de camiones usados por el grupo criminal.

La cercanía de Mariano Genes con Miguel Insfrán no fue solo laboral, sino también fungió de su operador logístico para la red presuntamente coliderada por Insfrán y Sebastián Marset, según la Fiscalía.

Además, tal era el grado de confianza hacia Genes, que Insfrán también le dio la tarea de supervisar y coordinar las operaciones de tráfico de sustancias, señala la imputación.

Así, la cocaína ingresaba en aviones bolivianos hasta Lagerenza, en el Chaco, y el supuesto piloto prófugo de la red, Gilberto Sandoval, movía por aire el producto desde esa zona hasta la estancia “San Agustín” de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

A partir de ahí intervenía, según presume la Fiscalía, Mariano Genes, pues se movilizaba en camiones de gran porte o camionetas con carrocerías cerradas para trasladar la droga hasta, principalmente, Mariano Roque Alonso, donde estaban los depósitos de la firma Guaraní Bussisnes Import & Export SA, del acusado y persona de confianza de Marset, Rodrigo Montalva.

De hecho, en la Acusación N° 2 de 2025, contra Montalva, se señala que Mariano Genes ingresó a la estancia “San Agustín” el 19, 20, 22, 24 y 25 de agosto de 2020; así como 1 y 2 de setiembre de 2020, respectivamente con un camión Scania P270, con placa GAH 647, camión Mercedes Benz 512, con matrícula BHU 906, y una Nissan Terrano, con patente CAH 496. Y, el 9 de noviembre de 2020 con una Isuzu D-Max blanco, con chapa AADV 786.

Cabe resaltar que la presencia de Mariano Genes coincidió con la de Miguel Ángel Insfrán, en la estancia “San Agustín”, 19 y 25 de agosto de 2020, cuando Insfrán fue con su camioneta con matrícula AABF 965.

Detenido seguía operando, dice policía

La cúpula principal de la Policía Nacional, encabezada por el comandante Carlos Benítez, el subcomandante César Silguero; el jefe de Investigación Criminal, Luis López, y el director general de Prevención y Seguridad ciudadana, Feliciano Martínez, informó ayer sobre los procedimientos que derivaron en la detención de Mariano Genes, al que calificaron como de “alto perfil” por el lugar que ocupa en la estructura narco anulada con A Ultranza.

El comisario Luis López expuso que los policías de la SIU-Antinarcóticos realizaron un trabajo de vigilancia por 90 días hasta dar con Genes. Así también, en coordinación con el Ministerio Público se realizaron dos allanamientos, en un taller donde aparentemente trabajaba Genes y en un barrio cerrado de Limpio.

En otro momento López destacó que Mariano Genes es un “secretario privado de confianza en la estructura”, pues según amplió “pasaba todo por sus manos. Era el número uno después de Tío Rico”. Subrayó además “creemos nosotros que seguía trabajando (para la organización), que seguía también y seguía controlando y pasaba todas las órdenes de sus respectivos jefes”.

Al respecto sostuvo que Mariano Genes “es una persona que tiene vinculación directa con la estructura de Tío Rico y el grupo criminal”. En ese sentido, detalló que “es la persona que se encargaba de preparar los vehículos de doble fondo para mover la cocaína”.

En cuanto a la forma de operar de Mariano Genes, López refirió “la determinación que tenemos es que en el taller (intervenido) se preparaban los vehículos y estos iban hacia al Chaco, para cargar la cocaína y hacer llegar a Mariano Roque Alonso, donde fueron allanados otros lugares, donde se preparaba la sustancia para su envío al extranjero”.

Aún están prófugas otras 21 personas

Por su parte, el comandante de la Policía, Carlos Benítez, manifestó: “vamos a seguir trabajando dentro de A Ultranza Py. Hay mucho que investigar aún, pero dentro del nivel de importancia estaba este ciudadano que fue detenido ayer”.

Hasta el momento se encuentran prófugas 21 personas. La principal es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (33), sobre quien recaen fuertes sospechas de ser el financista de la estructura y quien habría sido el socio de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, para la exportación de cocaína a Europa y África. En tanto que desde 2022, un total de 32 personas ya fueron sometidas a la justicia.