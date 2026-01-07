A Ultranza: cae hombre de confianza de Miguel Insfrán, “Tío Rico”

Mariano Daniel Genes Benitez, fue detenido ayer por policías de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de Antinarcoticos, en la ciudad de Limpio. El mismo se mantuvo en la clandestinidad desde hacia 4 años, cuando se realizó la operación A Ultranza con más de 100 allanamientos y según los investigadores, es hombre de confianza de uno de los supuestos líderes de la organización, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Esta mañana se lleva a cabo su audiencia indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad especializada en Lucha contra el Narcotrafico.

NOTICIA EN DESARROLLO