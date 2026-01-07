Nacionales
A Ultranza: cae hombre de confianza de Miguel Insfrán, “Tío Rico”

Audiencia indagatoria en caso A Ultranza. Mariano Daniel Genes Benítez.
Mariano Daniel Genes Benítez en la Fiscalía, espera para declarar en la causa A Ultranza. El considerado hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán Galeano, fue detenido en LimpioArcenio Acuña Rojas

Un presunto mecánico y hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, Mariano Daniel Genes Benitez, fue detenido por agentes de la SIU-Antinarcóticos de la Policía. El mismo estaba prófugo desde el año 2022, cuando se realizó la operación A Ultranza.

Por ABC Color

Mariano Daniel Genes Benitez, fue detenido ayer por policías de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de Antinarcoticos, en la ciudad de Limpio. El mismo se mantuvo en la clandestinidad desde hacia 4 años, cuando se realizó la operación A Ultranza con más de 100 allanamientos y según los investigadores, es hombre de confianza de uno de los supuestos líderes de la organización, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Esta mañana se lleva a cabo su audiencia indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad especializada en Lucha contra el Narcotrafico.

NOTICIA EN DESARROLLO