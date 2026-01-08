Balean a un hombre con antecedentes en Luque

La víctima fue identificada como Hernán Israel Mora Delpuerto, paraguayo, soltero, domiciliado en el barrio Herrera de Asunción, quien cuenta con varios antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 de ayer sobre la avenida Tsunesaburo Makiguchi, cerca del asentamiento Cerro Poty, en la compañía Itapuami de la ciudad de Luque.

Según el relato de vecinos, un vehículo de color gris oscuro, con entre cuatro a seis hombres a bordo, llegó hasta el lugar. Cuatro sujetos descendieron del rodado y uno de ellos, sin mediar palabras, efectuó varios disparos contra la víctima, causándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, los autores huyeron rápidamente del lugar con paradero desconocido.

Uno de los supuestos atacantes fue descrito como de cutis morocho, contextura delgada, quien vestía remera verde, pantalón negro tipo short y zapatillas. De los demás involucrados no se cuentan con mayores datos.

Recibió cinco balazos y está grave

El caso fue reportado a través del Sistema 911, lo que motivó la intervención de agentes del Puesto Policial N° 11 de Itapuami, a cargo del oficial inspector Rubén Cáceres, acompañado por personal subalterno.

La víctima fue trasladada a bordo de una patrullera hasta un hospital de la ciudad de Luque, donde recibió asistencia médica. Recibió un total de cuatro balazos, según los datos brindados por la Policía.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Liz Medina, de la Unidad Penal N.º 1 de Luque, quien dispuso la remisión de todos los antecedentes, además de la intervención de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Datos preliminares indican que se trataría de un ajuste de cuentas por microtráfico.