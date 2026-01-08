Cae en Limpio prófugo buscado desde 2020 por homicidio y tentativa de feminicidio

Agentes de la Policía Nacional lograron la detención de Julio César Valiente, de 48 años, en la ciudad de Limpio. El hombre era buscado desde febrero de 2020 por ser el principal sospechoso del homicidio de Juan Carlos Morel, de 26 años, y del intento de feminicidio de Mercedes Burgos, de 50 años, hecho ocurrido el 9 de febrero de ese año en el asentamiento Corpus Cristi de la colonia Andrés Barbero, de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Crimen tras conflicto sentimental

El comisario César González, jefe de la Comisaría 47° Central, explicó que, de acuerdo con los antecedentes del caso, el ahora detenido mantenía una relación sentimental con una mujer que posteriormente inició una nueva pareja con un hombre más joven. Esta situación habría motivado la violenta reacción del sospechoso.

“Esto hizo que él reaccionara y ultimara a la persona de género masculino, además de efectuar disparos contra la mujer”, señaló el jefe policial, al detallar que la causa está caratulada como homicidio doloso y feminicidio en grado de tentativa.

Trabajo de inteligencia permitió la captura

Tras una labor de investigación, los agentes lograron ubicar a Valiente en la ciudad de Limpio, donde trabajaba como panadero en el mercado local. Según el comisario, el hombre utilizaba caminos alternativos y variaba sus horarios para evitar ser localizado.

“Tras cotejar datos con personal policial de San Pedro, esta tarde se pudo dar con él frente a un inquilinato”, indicó González.

Intentó huir al notar la presencia policial

El procedimiento se realizó en horas de la tarde, cuando el sospechoso se encontraba frente al lugar donde residía de manera ocasional, en la zona de Parque del Norte de Limpio. Al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido.

El detenido es oriundo de la colonia Andrés Barbero, departamento de San Pedro, y actualmente ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Según la Policía, no registra otros antecedentes, además de la causa que motivó su captura.