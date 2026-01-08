Cambio en Crimen Organizado de la Policía

El comisario Miguel Leguizamón asumió esta mañana como subjefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) de la Policía Nacional, en sustitución del comisario Pedro Lesme.
Leguizamón venía trabajando últimamente como jefe de la oficina regional de la misma unidad en Pedro Juan Caballero, aunque ya lleva varios años como personal de dicha dependencia.
Lesme, en tanto, es uno de los fundadores del departamento especializado, que justamente acaba de cumplir ocho años de funcionamiento.
Crio. Pedro Lesme al curso de estrategia
El cambio se debe a que el comisario Lesme debe hacer en este año 2026 el curso que lo habilite para ascender próximamente al grado de comisario principal.
El jefe de Crimen Organizado sigue siendo el comisario principal Luis López.
Uno de los últimos trabajos importantes efectuados por Crimen Organizado fue la captura del brasileño Maykon Dutra Dias, de 38 años, alias Maykon Gordo, líder regional de la facción criminal Primer Grupo Catarinense (PGC), quien fue entregado a la Policía Federal (PF) de su país.
Esa operación de detención, en Pedro Juan Caballero, estuvo a cargo justamente del ahora nuevo subjefe Leguizamón.