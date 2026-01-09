Allanamientos simultáneos en Caazapá dejan cinco aprehendidos y drogas incautadas

En la tarde de este viernes, la Policía Nacional realizó dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Caazapá, que culminaron con la aprehensión de cinco personas y la incautación de una importante cantidad de supuesta cocaína, además de armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el microtráfico de droga.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 16:30, en viviendas ubicadas en los barrios San Blas y San Roque, y estuvo a cargo de agentes del Departamento Antinarcóticos, personal de Prevención y Seguridad, efectivos de la Comisaría 1ª de Caazapá y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Cuatro aprehendidos en el barrio San Blas

En la primera vivienda, ubicada en el barrio San Blas, fueron aprehendidas cuatro personas identificadas como Miguel Ángel Florentín Moreno (30), con antecedente por reducción; Lucio Aurelio Ocampos Ortiz (39), suboficial ayudante de la Policía Nacional en estado inactivo; Diego Alejandro Florentín Moreno (28), sin antecedentes; y Marcela Florentín Moreno (34), con antecedente por obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron supuesta cocaína con un peso total de 19,8 gramos, distribuida en 27 dosis, además de la suma de 2.590.000 guaraníes en efectivo, 13 aparatos celulares, una cámara fotográfica, una balanza de precisión, documentaciones varias y un frasco con sustancia blanquecina a determinar.

Asimismo, fueron incautados dos automóviles: un Toyota Funcargo, color gris, con chapa BNP 776, y un Toyota Sienta, color rojo, sin chapa, cuyos datos serán ampliados.

Droga y armas en el barrio San Roque

En la segunda vivienda allanada, situada en el barrio San Roque, fue aprehendido Pedro Alberto Alfonzo Sarubbi (44), sin antecedentes penales. En el lugar se hallaron 56,3 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en cuatro porciones, equivalentes a unas 300 dosis.

Además, se incautaron tres armas de fuego —una escopeta calibre 12 mm, una escopeta calibre 28 mm y un rifle de fabricación casera calibre 22 mm—, tres balanzas de precisión, 16 cartuchos de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares, 707.000 guaraníes en efectivo, documentos varios y enseres utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Acompañamiento fiscal

El procedimiento fue dirigido por las agentes fiscales Andrea Zunini Pérez, fiscal de feria de Caazapá, y Rodrigo Lepretti, de la Unidad Penal N° 1 de Yuty.

Los aprehendidos fueron examinados en el Hospital Regional de Caazapá y posteriormente trasladados a la Comisaría 1ª, donde permanecen bajo custodia policial. Las evidencias incautadas serán remitidas al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red de microtráfico.