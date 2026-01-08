Crack y virulana, el “combo narco” que preocupa a los antidrogas

El subcomisario Celso Paredes, del departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, comentó que se detectan a nivel país “nuevas formas” del consumo de crack, como recientemente se pudieron detectar casos de la sustancia mezclada con virulanas.

Al respecto, el uniformado confirmó que se utiliza el elemento de limpieza como un componente de calor y al mezclar con crack, se consume la droga junto al metal.

“Un daño irreparable con el consumo de la sustancia en sí en el sistema respiratorio y nervioso. Esto sumado a las micropartículas y el metal pesado que están ingiriendo, están recibiendo todos los efectos dañinos para su salud”, detalló Paredes a NPY.

“Terrible combo narco”

En junio del año pasado, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya había intervenido en un foco de microtráfico ubicado en San Lorenzo y en esa ocasión ya detectaron este “terrible combo narco”. Al respecto, aseguran que su inhalación es “extrema, tóxica y muy dañina”.

