Detienen a integrante del clan Díaz en operativo en Villa Ygatimí

Un operativo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI-FTC) permitió la detención de Pablo Peralta Báez, señalado como integrante activo del clan Díaz, en las inmediaciones de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.

La captura se concretó cerca del mediodía, luego de tareas de inteligencia desarrolladas por el Batallón de Inteligencia Militar del Ejército (BIMI), que, a través de fuentes humanas en la zona, logró ubicar al sospechoso y coordinar la intervención de la Subárea de Pacificación N.º 5 del CODI.

El mayor Pablo Solís, vocero del CODI, confirmó que Peralta Báez contaba con una orden de captura previa por homicidio doloso, hecho ocurrido en el departamento de Caazapá.

“Se encontraba en constante movimiento. Con base en la información obtenida por inteligencia militar, se procedió a su detención en Villa Ygatimí”, explicó.

Tras el procedimiento, el caso fue comunicado de inmediato al fiscal Juan Benegas, de Curuguaty, quien dispuso el traslado del detenido a la Fiscalía para su identificación plena.

Fue interceptado en la ruta

Según los datos oficiales, Peralta Báez se desplazaba a bordo de un Toyota Fun Cargo, color gris, desde Villa Ygatimí con destino a Curuguaty.

Consultado sobre la relevancia del clan Díaz en el escenario criminal, Solís indicó que este tipo de estructuras “mantienen en vilo a comunidades enteras” por su vinculación con narcotráfico, homicidios y extorsiones.

“Cuando cae una persona ligada al crimen organizado, aumenta la sensación de seguridad en la localidad”, afirmó, aunque aclaró que la investigación sigue en curso y que, por ese motivo, algunas informaciones permanecen bajo reserva.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa con la obtención de datos que puedan derivar en nuevas actuaciones.