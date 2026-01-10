Médico muere en choque contra un bus sobre la ruta PY03 en San Pedro

Un médico de 28 años falleció este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro, luego de que la camioneta que conducía chocara contra un ómnibus de la empresa La Ovetense.

El siniestro se registró alrededor de las 07:40, sobre la ruta PY03 General Elizardo Aquino, a la altura del kilómetro 103, según informó la Comisaría 12ª de 25 de Diciembre.

La persona fallecida fue identificada como José Herberto Reyes Barboza, médico otorrinolaringólogo, domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora.

A raíz del violento impacto, el profesional sufrió heridas graves que le provocaron la muerte en el lugar. El hombre se habría quedado atrapado dentro de su rodado.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el informe policial, el choque involucró a una camioneta Hyundai Creta, color gris oscuro, con chapa AAFT-683, guiada por la víctima fatal. También un ómnibus Volvo Marcopolo B270F, color azul, matrícula BZF-231, al servicio de La Ovetense, conducido por Víctor Hugo Sperrati Mendoza, quien resultó ileso.

Entre las circunstancias relevantes, se resaltó en la zona se registraban precipitaciones, por lo que el asfalto mojado pudo haber influido en el accidente.

El caso fue comunicado a la Unidad Fiscal N.º 4, a cargo del agente fiscal Alexander Argüello, quien ordenó la presencia de médicos forenses y personal de Criminalística.

Segunda muerte de médico en accidente de tránsito en una semana

Este es el segundo accidente de tránsito que cobró la vida de un médico esta semana, en el mismo departamento. El primero ocurrió el jueves.

El choque entre un automóvil y un camión sobre la Ruta PY08, cerca del distrito de Lima, departamento de San Pedro, que resultó en la muerte de la conductora del automóvil, una abogada de nombre María Luz Cristaldo; y uno de sus hijos adultos, el doctor Guillermo Armando Britos, quien la acompañaba.

Se presume que la mujer realizó una maniobra brusca para evitar golpear un bache y perdió el control de su rodado.

Tanto María Luz Cristaldo como Guillermo Britos fallecieron en el sitio del choque, mientras que Marcos Britos fue sacado del automóvil por vecinos de la zona y trasladado por bomberos al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, y luego fue remitido al Hospital de Trauma de Asunción.