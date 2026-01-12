Argentino fue asesinado a tiros en San Pedro del Paraná

Agentes de la Comisaría 50 del distrito de San Pedro del Paraná fueron alertados sobre un intento de homicidio que se cometió aproximadamente a las 22:00 del domingo, en una vivienda particular de la compañía Fleitas Cué. Un hombre fue sido herido con arma de fuego y fue trasladado al Hospital Distrital de San Pedro del Paraná, desde donde fue posteriormente derivado al Hospital General de Itapúa.

La víctima fue identificada como Alejandro Ulises Gamarra (27 años), de nacionalidad argentina. Luego de la 1:00 de este lunes se constató su fallecimiento por un shock hipovolémico causado por disparo de arma de fuego, diagnosticado por la doctora Ninfa Ibarra.

Agentes de los departamentos de Criminalística e Investigaciones de la Policía Nacional hallaron ocho vainas servidas y percutidas de calibre 9 milímetros en el lugar del crimen.

Los intervinientes informaron del hecho al agente fiscal de turno de la Unidad Penal 2 de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

Investigan circunstancias

Según testigos del hecho, la víctima se encontraba compartiendo tragos con familiares de su pareja sentimental cuando llegaron dos hombres armados.

Los presuntos autores del crimen fueron identificados por los testigos como los hermanos Máximo Rojas Ayala (40) y Nelson Rojas Ayala (38), el primero con antecedentes por tentativa de robo agravado de 2024.

Según refirieron los testigos, los atacantes llegaron y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar. El joven de 27 años forcejeó con uno de los hombres, momento en que recibió un impacto en el muslo y otro en el tórax.

Posteriormente, siempre según el relato de los testigos, los hermanos Rojas huyeron en motocicleta. Uno de los testigos manifestó que los supuestos atacantes parecían estar bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de estupefaciente.