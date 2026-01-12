La ARP descarta regulaciones y apuesta a más producción

Este lunes, en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se llevó a cabo la reunión de la Comisión Directiva Central del gremio, en la que se comunicaron los puntos abordados con el Poder Ejecutivo la semana pasada, con el objetivo de elevar nuevamente el rebaño bovino del país y reducir el precio de la carne en el mercado local.

Tras el encuentro con ganaderos, en el que se analizaron los precios de la carne y las alternativas para que el producto sea más accesible para los consumidores, se acordaron medidas financieras orientadas a recuperar el hato bovino, con una proyección de alcanzar las 16 millones de cabezas y así asegurar la oferta en el mercado interno.

En ese contexto, integrantes de la Comisión Directiva Central se reunieron en la sede de la Rural. El titular de la ARP mencionó a ABC que el objetivo del encuentro fue “transmitir información” sobre el dialogo mantenido con el presidente de la República, Santiago Peña.

“No se hablo de regulación”

Según Prieto, en la reunión con el mandatario Peña “en ningún momento se habló de regulación en alguna parte de la cadena”. Sostuvo que se instó a la libertad de la oferta, la demanda y el comercio. “El Ejecutivo nos consultó qué herramienta o qué necesitamos para aumentar el hato ganadero y cuáles eran nuestras preocupaciones”, detalló.

En ese sentido, el productor señaló que el principal desafío del sector es lograr previsibilidad para la inversión. Añadió que insisten en la necesidad de reglas claras, ya que la ganadería es un “negocio de ciclo largo”.

“Por más que incorporemos tecnología, hay procesos biológicos que no se pueden acortar. Necesitamos previsibilidad y la posibilidad de proyectarnos a largo plazo. Uno de los elementos a considerar son las herramientas financieras, donde el Gobierno puso a disposición el acompañamiento del Banco Nacional de Fomento (BNF), a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)”, amplió.

Asimismo, indicó que se volvió a expresar la preocupación por la concentración en las industrias frigoríficas, ya que “se busca mayor transparencia en la transmisión de precios”.

Ganaderos “tomadores de precios”

Según el ruralista, se dejó nuevamente en claro que “el sector ganadero es tomador de precio y no incide en el valor de la carne en las góndolas”.

Otro de los puntos abordados en la reunión con el Ejecutivo y transmitido a la Comisión Central fue la cuestión sanitaria, específicamente los programas vinculados a la fiebre aftosa.

“El presidente de la República habló con el titular del Senacsa y con nosotros, como representantes de la Rural, y pidió sentarnos a dialogar para construir un proceso, sin fecha definida para ningún anuncio de levantamiento, pero sí avanzar en un camino consensuado”, explicó.

Afirmó que un eventual levantamiento de la vacunación contra la aftosa será consensuado, llevará tiempo y “transmite mucha tranquilidad al productor”.

A favor de que importe carne los supermercados

El ganadero señaló que el sector no se opone a la importación de productos cárnicos, siempre que exista un control estricto del origen, el etiquetado, la salubridad y la inocuidad para la población.

Respecto a la posibilidad de que los supermercados importen carne desde otros países, y no solo la industria frigorífica, indicó que consideran fundamental que estas operaciones se realicen a través de los comercios. “Vemos con buenos ojos que sea a través de ellos, porque eso asegura que el producto llegue efectivamente al consumidor”, sostuvo.

“Nosotros estamos atentos y exigentes a que se cumplan todas las normativas y los protocolos sanitarios, para garantizar al consumidor una carne de calidad”, concluyó.