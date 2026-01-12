Reclaman reparación urgente de las principales rutas de Ayolas

Barreto manifestó que desde hace bastante tiempo se viene reclamando a las autoridades nacionales, a la EBY y al MOPC la ejecución de trabajos de bacheo, recapado y señalización en las rutas que conectan a Ayolas con otras localidades. Señaló que el deterioro de estas vías representa un serio riesgo para los conductores y pobladores que transitan diariamente por la zona.

La Ruta PY 20, que une Ayolas con la Ruta PY 1, fue construida durante las obras de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). La falta de mantenimiento de la capa asfáltica desde aquella época hasta la actualidad provocó un progresivo deterioro del pavimento, convirtiendo el trayecto en un tramo altamente peligroso para la circulación vehicular.

“La ruta de la muerte”

A raíz del mal estado del asfaltado, en esta ruta ya se registraron numerosos accidentes de tránsito, muchos de ellos con derivación fatal. Esta situación llevó a que la vía sea conocida popularmente como la “ruta de la muerte”, según refirió el poblador ayolense al insistir en la urgencia de las reparaciones.

Asimismo, mencionó que en distintos tramos de la Ruta PY 22, que comunica Ayolas con el distrito de San Cosme y Damián (Itapúa), existen peligrosos baches. Estos se convierten en verdaderas trampas mortales durante la noche o en días de lluvia, debido a la acumulación de agua en los pozos del pavimento.

Indicó además que algunos de estos baches se encuentran en zonas de curvas muy cerradas, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de accidentes de tránsito. A su criterio, la falta de señalización y mantenimiento agrava aún más la situación para quienes circulan por esta vía.

De igual manera, expresó que la carretera que une Ayolas con la ciudad de Yabebyry también requiere trabajos de mantenimiento. En varios sectores, el asfaltado, que tiene poco más de siete años de antigüedad, presenta desmoronamientos y la formación de grandes y peligrosos baches.

“Ayolas es muy promocionada como un destino turístico, por lo que las autoridades distritales, departamentales y nacionales deben trabajar para mejorar el estado de las rutas, ya que es la primera imagen que reciben los visitantes al ingresar a la ciudad”, expresó Barreto. Añadió que, junto a un grupo de ciudadanos, están decididos a convocar a una movilización si no reciben respuestas positivas del Gobierno Nacional, del MOPC y de la EBY.