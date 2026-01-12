Desconocidos roban millonaria suma de dinero  a cliente de un banco en Santa Rosa del Aguaray

Según el informe de la Policía, el hecho se produjo hoy, aproximadamente a las 13:00, sobre la ruta PY08, en inmediaciones de la sucursal del Banco Sudameris ubicada en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, por parte de dos desconocidos que aprovecharon el momento cuando la víctima estaba descendiendo de su vehículo para ingresar al banco.

La víctima fue identificada como Hugo Simens, de 68 años, quien sería del municipio de Gral. Resquín. De acuerdo con los datos, el afectado por el robo se encontraba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, modelo S10, color negro, chapa BNH 151, que aparentemente llevaba consigo unos G. 140 millones que iban a ser depositados en la entidad bancaria, aunque esta información no fue confirmada por los intervinientes.

Lea más: Asalto tipo comando en Santa Rosa del Aguaray

Asaltantes

Los presuntos autores del suceso serían dos personas de sexo masculino, quienes a punta de arma de fuego intimidaron a la víctima para despojarla del millonario monto de dinero.

Tras lo sucedido, efectivos de la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray se trasladaron hasta el lugar, donde dialogaron con el señor Simens, quien manifestó que al llegar al sitio donde fue sorprendido por los malvivientes, cuando descendía de su camioneta, fue atacado por ambos ladrones, momento en que fue despojado de una botinera de color amarillo cuyo interior contenía la cantidad de dinero robado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Investigación en curso

Hasta este momento, los investigadores no manejan ninguna pista sobre el paradero de los asaltantes, aunque aclararon que la tarea de pesquisa continúa sin pausas, utilizando las imágenes de las cámaras de circuito cerrado instaladas en los alrededores del ente financiero y de las calles adyacentes.