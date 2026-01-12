Hombre de 79 años muere al intentar cruzar la avenida Defensores del Chaco

Un fatal accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche de este domingo sobre la avenida Defensores del Chaco, a unas cuadras del viaducto de la ruta PY02, donde perdió la vida Juan Ramón Ferreira, de 79 años.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre intentó cruzar la avenida cuando fue impactado por un automóvil Toyota Vitz, cuyo conductor ya no pudo evitar la colisión.

El subcomisario Fernando Velázquez explicó que el peatón fue embestido de manera violenta. “La víctima intentó cruzar la avenida Defensores del Chaco y fue impactada por el vehículo, perdiendo la vida en el lugar”, indicó.

Lea más: Dos policías mueren en accidente de tránsito y una mujer sobrevivió en Yby Yaú

Impacto violento

Según el jefe policial, la fuerza del choque quedó evidenciada por la distancia entre el punto del impacto y el lugar donde quedó el vehículo. “Se presume que fue un accidente violento, porque el cuerpo fue arrojado a unos 30 metros aproximadamente del lugar del hecho”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor del automóvil, Mario Sebastián Servín Aguilera, de 28 años, permaneció en el sitio para auxiliar a la víctima, pero esta ya se encontraba sin signos de vida cuando llegaron los bomberos voluntarios. En el vehículo viajaban también un acompañante y su hijo menor, quienes resultaron ilesos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Médico muere en choque contra un bus sobre la ruta PY03 en San Pedro

Investigación en curso

Velázquez señaló que en la zona existe una franja peatonall, aunque aún no se pudo confirmar si la víctima la utilizó al momento de cruzar la calzada. “No hubo testigos en el lugar. Mañana vamos a solicitar las imágenes de los circuitos cerrados de la zona para esclarecer lo ocurrido”, manifestó.

El sector fue descrito como una zona oscura, donde los vehículos suelen circular a alta velocidad, lo que podría haber influido en el desenlace del hecho.

Conductor detenido

Al conductor se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo. No obstante, quedó detenido en la comisaría, a disposición del Ministerio Público, conforme al protocolo en casos de accidentes con derivación fatal.

Los familiares del fallecido se hicieron presentes en el lugar y, por disposición fiscal, el cuerpo fue entregado a los hijos de la víctima. Según la Policía, Juan Ramón Ferreira era vecino de la zona y vivía a media cuadra del lugar donde ocurrió el accidente.