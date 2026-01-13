Forense confirma “violencia feminicida” en muerte de madre y su hija de 12 años

Johana Marie Villasanti (30) y su hija de 12 años fueron asesinadas con arma blanca durante la noche del lunes en un inquilinato del barrio San José, en San Lorenzo. Las víctimas fueron encontradas sin vida por bomberos.

Otro hijo de la mujer, también menor, resultó herido con varias cortadas, pero logró escapar y buscar ayuda en casa de familiares.

La Policía señala como supuesto autor a Luis Fernando Esquivel, exesposo de la mujer, padrastro de la niña asesinada y padre del menor que sobrevivió.

Violencia letal confirmada por análisis forense

El doctor Pablo Lemir, forense de la Fiscalía, indicó que la mujer recibió 25 heridas de arma blanca, de las cuales 23 fueron superficiales y dos mortales.

Según el especialista, las lesiones reflejan una dinámica de lucha, con indicios de defensa y trayectorias múltiples que evidencian el uso excesivo de la fuerza. “Las lesiones son un indicador de una violencia feminicida, más que un ensañamiento. Es un exceso del uso de la fuerza para causar el efecto de la muerte”, dijo.

La víctima trató de sujetar el arma y falleció por una herida penetrante en la parte posterior del cuerpo, que afectó la aorta torácica, según explicó Lemir. Agregó que el arma utilizada fue un objeto punzocortante, posiblemente un cuchillo de cocina.

Comentó, asimismo, que, hasta el momento, aún no tienen los resultados del examen que determinaría si la mujer fue víctima de abuso sexual.

Menor, también víctima de agresión mortal

La niña sufrió seis heridas de arma blanca, dos de las cuales resultaron fatales, provocando un hemoneumotórax que derivó en su muerte.

Según el forense, las lesiones sugieren que la menor no se defendió activamente, sino que intentó huir ante la agresión.

Contexto alarmante: feminicidios en aumento

Lemir calificó estos cuatro días recientes como “muy negros” en términos de feminicidios. Señaló que desde el inicio del año ya se registran seis víctimas potenciales y dos presuntos agresores fallecidos, lo que evidencia la urgencia de cambios culturales y de conciencia ciudadana.

“Todavía no llegamos a la quincena de enero y estamos teniendo una sexta víctima de un potencial feminicidio, dos presuntos feminicidas autoeliminados. Estamos hablando de un inicio de año muy fuerte y un llamado a la consciencia a las autoridades y la ciudadanía; tenemos que hacer un cambio cultural, no podemos seguir tomándole a la mujer como un objeto”, subrayó.

Enfatizó la importancia de abordar la salud mental y la educación cultural como parte de la prevención.