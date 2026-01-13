Honor Colorado definirá precandidatura a intendente de Villa Florida mediante encuesta

Los cuatro precandidatos a la Intendencia Municipal de la ciudad de Villa Florida, Misiones, medirán fuerzas los días 29 y 30 de enero mediante una encuesta ciudadana, la cual definirá quién será el precandidato oficial por el Movimiento Honor Colorado para las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio del corriente año.
Al respecto, el referente del Movimiento Honor Colorado en Misiones y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, señaló:
“Nos reunimos con los cuatro precandidatos a la intendencia de Villa Florida; tras un diálogo constructivo, acordaron avanzar con una encuesta de medición y, de esa forma, daremos voz a la ciudadanía que participe activamente en la decisión y elección del próximo candidato oficial de Honor Colorado”, expresó.
Lea más: Cartismo presenta dos candidatas a intendenta en Villa Elisa
Los precandidatos cartistas
La encuesta se estará realizando los días 29 y 30 de enero y los precandidatos son:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Richard Castiñeira, actual Intendente Municipal y convencional titular de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero.
- Andrés Rojas, de profesión veterinario, actual concejal municipal y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá.
- Susana Verza, de profesión médica, vicepresidenta actual de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero y actualmente encargada de la Unidad de Salud Familiar de la comunidad de Arazape, una de las compañías del distrito de San Miguel, Misiones.
- Sandra Ojeda, de profesión docente y actual concejal municipal.