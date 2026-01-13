Política
Honor Colorado definirá precandidatura a intendente de Villa Florida mediante encuesta

En la imagen se observan los cuatro precandidatos a intendente de Villa Florida, quienes participarán en una encuesta para definir al candidato oficial de Honor Colorado, junto al referente departamental del movimiento, Michel Flores.
Gentileza

VILLA FLORIDA, Misiones. El referente del Movimiento Honor Colorado en el departamento y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, anunció que el candidato oficial a la Intendencia Municipal será definido mediante una encuesta. El sondeo permitirá medir el respaldo ciudadano entre las cuatro personas aspirantes del movimiento.

Por Jesús Riveros

Los cuatro precandidatos a la Intendencia Municipal de la ciudad de Villa Florida, Misiones, medirán fuerzas los días 29 y 30 de enero mediante una encuesta ciudadana, la cual definirá quién será el precandidato oficial por el Movimiento Honor Colorado para las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio del corriente año.

Al respecto, el referente del Movimiento Honor Colorado en Misiones y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, señaló:

“Nos reunimos con los cuatro precandidatos a la intendencia de Villa Florida; tras un diálogo constructivo, acordaron avanzar con una encuesta de medición y, de esa forma, daremos voz a la ciudadanía que participe activamente en la decisión y elección del próximo candidato oficial de Honor Colorado”, expresó.

Los precandidatos cartistas

La encuesta se estará realizando los días 29 y 30 de enero y los precandidatos son:

  • Richard Castiñeira, actual Intendente Municipal y convencional titular de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero.
  • Andrés Rojas, de profesión veterinario, actual concejal municipal y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá.
  • Susana Verza, de profesión médica, vicepresidenta actual de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero y actualmente encargada de la Unidad de Salud Familiar de la comunidad de Arazape, una de las compañías del distrito de San Miguel, Misiones.
  • Sandra Ojeda, de profesión docente y actual concejal municipal.