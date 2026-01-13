Honor Colorado definirá precandidatura a intendente de Villa Florida mediante encuesta

Los cuatro precandidatos a la Intendencia Municipal de la ciudad de Villa Florida, Misiones, medirán fuerzas los días 29 y 30 de enero mediante una encuesta ciudadana, la cual definirá quién será el precandidato oficial por el Movimiento Honor Colorado para las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio del corriente año.

Al respecto, el referente del Movimiento Honor Colorado en Misiones y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, señaló:

“Nos reunimos con los cuatro precandidatos a la intendencia de Villa Florida; tras un diálogo constructivo, acordaron avanzar con una encuesta de medición y, de esa forma, daremos voz a la ciudadanía que participe activamente en la decisión y elección del próximo candidato oficial de Honor Colorado”, expresó.

Los precandidatos cartistas

La encuesta se estará realizando los días 29 y 30 de enero y los precandidatos son:

