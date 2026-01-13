Joven cae casi cuatro metros desde mirador detrás del Cabildo

Una mujer sufrió una caída desde una altura considerable desde el mirador ubicado detrás del Centro Cultural Cabildo, en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita), durante la mañana de este martes, según informó la Comisaría 5ta de Asunción.

El informe policial señala que el hecho se registró alrededor de las 08:20, entre las calles Florencio Villamayor y Playa situada detrás del Cabildo de Asunción. El sector corresponde a un mirador que actualmente se encuentra ocupado por viviendas precarias y no cuenta con vallas de protección.

Según testimonios, la mujer caminaba por el área cuando perdió el equilibrio y cayó al otro lado de la muralla, desde una altura aproximada de casi cuatro metros.

No denunció intervención de terceros

La víctima fue identificada como Romina Grissell Ayala Martínez (24), residente de la Chacarita y sin antecedentes policiales. Al momento de la intervención, la joven se encontraba consciente y pudo brindar sus datos personales a los agentes intervinientes.

Tanto la mujer como los vecinos que acudieron en su auxilio manifestaron que no hubo participación de terceros.

De acuerdo al informe preliminar, la mujer presentó lesiones leves, principalmente escoriaciones en el rostro. Sin embargo, fue trasladada al Hospital de Trauma para una inspección médica más detallada y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.