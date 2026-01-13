Mariano Roque Alonso: otro presunto feminicidio, el tercero en menos de 24 horas en Central

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional reportó un presunto hecho de feminicidio ocurrido en una vivienda del barrio Centro de la Ciudad de Mariano Roque Alonso.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 10 de Mariano Roque Alonso, identificó a la víctima como María Francisca Báez (34 años) y al supuesto autor como Christian Fabián Pereira (36).

El jefe policial enfatizó que las circunstancias exactas del crimen aún no están claras, pero indicó que, según los datos preliminares, el presunto autor del crimen habría asesinado a su pareja y luego se habría auto eliminado.

El crimen ocurrió en la vivienda de la madre de la víctima, donde la pareja residía.

Tres hechos de feminicidio en menos de 24 horas

El de Mariano Roque Alonso es el tercer hecho de presunto feminicidio que se registra en el departamento Central en menos de 24 horas.

En horas de la noche del lunes, una mujer y su hija de 12 años fueron asesinadas con arma blanca en un inquilinato de la ciudad de San Lorenzo, y otro hijo menor de la víctima resultó herido. Se señala como autor de ese crimen a la expareja de la mujer y padre del menor que sobrevivió.

Además, el pasado viernes fue hallado, también en Mariano Roque Alonso, el cuerpo sin vida de una mujer aún no identificada, quien fue encontrada en un terreno baldío. Ese hecho también está siendo investigado como posible feminicidio.