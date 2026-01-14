Fiscalía solicita informe en caso de joven que se encuentra desaparecida desde el martes

El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en el marco de una denuncia por la no localización de una adolescente de 17 años, de nacionalidad paraguaya.

De acuerdo con la comunicación policial, la denuncia fue formulada por la madre de la adolescente, quien refirió que su hija habría salido de su vivienda en horas de la madrugada del 13 de enero sin retornar hasta el momento.

En la fecha, la denunciante informó que recibió un mensaje vía WhatsApp, en el que la joven alegó encontrarse en buen estado y en compañía de un hombre en la ciudad de Concepción, indicando que regresaría en aproximadamente un mes.

La adolescente es de contextura delgada, estatura media, cutis trigueño y cabello negro. Cualquier información puede ser comunicada a la comisaría más cercana o a la dependencia interviniente.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si se dispuso formalmente la búsqueda y localización de la adolescente y, en caso contrario, instó a su inmediata activación.

Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante la obligación de cumplir con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el informe correspondiente en un plazo de 24 horas, además de verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas no localizadas.