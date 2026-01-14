Incautan marihuana premium proveniente de Miami en el Silvio Pettirossi

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautó más de 11 kilos de marihuana premium durante un control de rutina realizado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISI).

La droga estaba oculta en encomiendas procedentes de Miami, Estados Unidos, y fue detectada gracias al trabajo especializado de agentes y canes antidrogas.

El procedimiento se desarrolló en el área de cargas del aeropuerto, donde se intensifican controles ante el aumento del uso de encomiendas para el tráfico internacional de drogas.

Marihuana premium oculta en electrodomésticos

Tras la detección inicial, se procedió a la apertura de las encomiendas en presencia de autoridades judiciales competentes en crimen organizado. Durante la inspección, se constató que la marihuana estaba ingeniosamente oculta en electrodomésticos.

En uno de los paquetes, que declaraba contener un filtro de agua, se hallaron 2,586 kilogramos de la sustancia. En la segunda encomienda, cuyo contenido figuraba como una aspiradora, fueron incautados 8,564 kilogramos más de la droga.

El total de la carga decomisada asciende a 11,150 kilogramos de marihuana, caracterizada por su elevado contenido de THC.

Desde la Senad señalaron que este tipo de droga posee un alto valor en el mercado ilícito, lo que evidencia un intento de introducir al país una sustancia de mayor potencia y rentabilidad para las organizaciones criminales.