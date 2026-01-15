Ebrios protagonizaron choques mortales; uno se fue a la cárcel y el otro, a su casa

La jueza penal de Garantías de Capiatá Norma Salomón ratificó ayer la prisión preventiva de Juan Javier Villagra Arrúa, de 42 años, en la causa que afronta por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, exposición al peligro del tránsito terrestre y omisión de auxilio tras un accidente de tránsito mortal ocurrido en Capiatá en noviembre pasado. Fue a través del auto interlocutorio (AI) N° 16.

En su resolución, la magistrada descartó modificar la decisión adoptada el 31 de diciembre último, fecha en que decretó la prisión preventiva de Villagra por primera vez.

En la audiencia de revisión de medidas, Villagra fue asistido por el abogado David Antonio Sanabria Galeano, quien ofreció para el efecto la fianza real del inmueble individualizado como finca N° 1530, propiedad de la madre de su defendido, María Francisca Arrúa de Villagra, por el monto que el juzgado considere.

“Mi cliente no posee antecedentes anteriores a la presente causa, es padre de familia de tres hijos menores que se dedica a la manutención de sus hijos, asimismo en autos obra el certificado de vida y residencia donde mi defendido estaría cumpliendo su arresto domiciliario”, argumentó el defensor.

Defensor dice que imputado fue chocado

Asimismo, el letrado aprovechó la ocasión para hacer entrega de un pendrive con la grabación de cámaras de circuito cerrado de las inmediaciones del local en que se produjo el percance, donde -afirma- se puede ver el momento en que ocurrió el accidente cuando la motocicleta entra en el carril contrario y embiste el vehículo de su defendido.

“Analizadas las constancias de autos surge que no se han incorporado nuevos elementos capaces de desvirtuar los fundamentos considerados en el auto de prisión dictado por el Juzgado para revocar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado Juan Javier Villagra Arrúa, por lo que en estas condiciones el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia podrán ser evitados con la continuidad de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado mencionado precedentemente, correspondiendo en consecuencia ratificar la medida cautelar impuesta al mismo”, concluye la jueza.

Víctima fatal fue abandonada a su suerte

El accidente mortal que dio inicio al proceso ocurrió el domingo 28 de diciembre, alrededor de las 23:30, en el km 23 de la ruta D027, barrio Nueva Estrella, Capiatá y resultó víctima fatal Alexander Javier Cáceres Solís, de 29 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Kenton GL 150, año 2021.

El joven fue abandonado a su suerte y hallado por agentes policiales tendido en la capa asfáltica, aparentemente sin signos vitales, junto a su biciclo.

Conductores imputados por homicidio culposo dieron positivo al alcotest

Con la ayuda de vecinos, la Policía logró identificar el otro vehículo involucrado en el percance y dio inicio al rastreo que culminó en Ypané, donde Villagra fue aprehendido al mando de un automóvil Ford Versalles, año 1993.

El aprehendido dio positivo al alcotest, con 1,44 mg/l.

También hoy se realizó ante el juzgado penal de Garantías de Julián Augusto Saldívar, a cargo de Renzo Ariel Vera Moreno, la audiencia de revisión de medidas para Aníbal Ramón Faría Gaona. La carátula de la causa es “Aníbal Ramón Faría Gaona s/ homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito en Itá”.

La imputación presentada por el fiscal Eduardo Román tiene relación con el accidente ocurrido en la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025, sobre las calles Independencia Nacional y Enfermeras del Chaco, en el barrio Fátima de la ciudad de Itá.

En aquella oportunidad, perdió la vida la docente Mariela Mabel Salinas Vega, de 46 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta Motostar SK125 al mando de Apolinar Ojeda Figueredo, de 51 años, quien sufrió lesiones.

El biciclo fue embestido por una camioneta Suzuki Grand Vitara, guiada por Aníbal Ramón Faría Gaona, de 33 años.

El vehículo mencionado continuó su marcha tras el choque y terminó incrustado en la pared de un taller de costura ubicado a unos 100 metros del lugar. La Policía informó posteriormente que el alcotest realizado a Faría Gaona arrojó un resultado positivo de 0,788 mg/l.

Fiscal solicitó arresto domiciliario

“El Ministerio Público ha solicitado la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva, con lo que se demuestra que el citado imputado igualmente se someterá a las resultas del proceso que se le sigue estando en libertad. A mayor abundamiento cabe señalar que las medidas alternativas o sustitutivas son medidas más garantistas para el imputado, pues cumplen con la misma finalidad que otras medidas pero de manera menos gravosa, destaca el juez en su resolución.

Finalmente, el magistrado Vera Moreno resolvió ratificar la medida de arresto domiciliario que fue otorgada a Faría Gaona el 17 de noviembre pasado, es decir al día siguiente del choque mortal.