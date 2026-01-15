Pobladores de San Pedro cierran Ruta PY08 y exigen reparaciones tras muertes

Pobladores de la localidad de Guayaybí, departamento de San Pedro, se movilizaron hoy realizando cortes de la Ruta PY08 a la altura del tramo “Calle 6.000”, una zona en la que el asfaltado se encuentra en muy mal estado, con numerosos y profundos baches.

En esa zona ya han ocurrido varios accidentes de tránsito, varios de ellos con pérdida de vidas humanas, el más reciente de ellos ocurrido el pasado jueves, cuando dos personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban se salió de control, presumiblemente debido a que su conductora intentó esquivar un bache.

Los manifestantes realizan cierres intermitentes de la ruta, en intervalos de entre 15 y 20 minutos. Prevén continuar la medida de fuerza al menos hasta mañana viernes.

La exigencia de los pobladores es que el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, dé celeridad al inicio de las obras de reparación de la ruta.

Más de 20 muertes en dos años

Además de los vecinos, se hicieron presentes en el lugar de la protesta varios concejales departamentales de San Pedro, principalmente opositores, además del senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico).

Ayer, el senador Villalba declaró que 21 personas han muerto en accidentes en la Ruta PY08 en los últimos dos años, y planteó la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la ministra de Obras, Claudia Centurión.

Luego del accidente fatal de la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas firmó ayer un contrato con la empresa TOCSA S.A. por más de 15 millones de dólares para el mantenimiento y mejoramiento de la Ruta PY08.