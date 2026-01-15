Video: así fue trasladado a Tacumbú el presunto asaltante apedreado en Luque

Diego Ariel Segovia Paniagua, imputado por robo agravado tras el asalto a una joyería en el centro de Luque, fue trasladado este jueves a la Penitenciaría de Tacumbú, donde cumplirá prisión preventiva en la Sección Sanidad.

El traslado se realizó en una ambulancia, debido al estado de salud del detenido, quien estaba internado. Un video compartido con ABC muestra al joven llegando al penal recostado en una camilla y bajo custodia policial.

La medida fue dispuesta por el juez penal de Garantías N.° 3 de Luque, abogado Nelson Romero, en el marco de la causa N.° 740/2026 “Diego Ariel Segovia Paniagua s/ robo agravado”.

Según la resolución, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del imputado, una vez que reciba el alta médica correspondiente, debiendo informar previamente al Juzgado sobre su estado de salud.

La resolución también fue comunicada oficialmente al director del Hospital del Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”, donde el procesado recibió atención médica.

Joven fue apedreado y cayó de la moto, tras asalto

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el centro de Luque, cuando dos hombres asaltaron una joyería. Tras el robo, comerciantes de la zona reaccionaron y lograron reducir a uno de los presuntos autores arrojándole piedras, mientras su cómplice escapaba en una motocicleta.

Un ciudadano aún no identificado realizó disparos contra los delincuentes. El joven detenido recibió un impacto en el rostro, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial.

La Policía Nacional continúa con la búsqueda del segundo sospechoso, quien logró huir tras el asalto.