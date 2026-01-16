Sesión extraordinaria para analizar casos de feminicidios

El encuentro tuvo como objetivo principal analizar la situación actual de los casos de feminicidio a nivel nacional, ocurridos en los primeros días del año, así como avanzar en la definición de acciones coordinadas de prevención y protección integral de las mujeres.

Durante la sesión, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y el Poder Judicial presentaron datos preliminares sobre seis casos de feminicidios, ocurridos en los primeros trece días de enero de 2026.

Las instituciones integrantes de la Previm reflexionaron sobre la capacidad de respuesta del sistema vigente de prevención y protección, a la vez de identificar desafíos y áreas de fortalecimiento.

En un segundo momento, efectuaron el análisis sobre la eventual reactivación del proyecto de ley que declara el estado de emergencia por feminicidio, así como la revisión de sus alcances normativos.

Luego se trabajó en la definición de una estrategia de comunicación y mensaje institucional unificado orientado a la prevención y al llamado a la acción, mediante la articulación con campañas de sensibilización y la difusión de los servicios de atención, como la línea 137.

Las Mesas PREVIM son espacios de trabajo y aprendizaje para el fortalecimiento de las instancias, en el marco de la atención integral a mujeres en situación de violencia.