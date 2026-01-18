Detienen en Capitán Bado a un sospechoso de feminicidio

Un hombre identificado como Gregorio Gabilán, de 60 años fue capturado este domingo en la vía pública de Capitán Bado; el mismo contaba con una orden de detención por ser el principal sospechoso del asesinato de su expareja, una mujer identificada como Juana González Gómez, indígena de 27 años, hecho ocurrido en la ciudad de Yby Yaú.

La detención del supuesto feminicida fue efectuada por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional con base en la ciudad de Capitán Bado, cuyos pares de Concepción les dieron el aviso acerca de su paradero probable, según informaron desde la institución.

El supuesto caso de feminicidio

El supuesto hecho de feminicidio del que fue víctima Juana González Gómez (27), ocurrió el pasado 1 de enero en la ciudad de Yby Yaú. Ese día, según testimonios a los que accedieron los intervinientes, la joven indígena salió de su casa manifestando que iría por agua al arroyo Ka’agata y ya no regresó; al día siguiente el cuerpo de Juana fue encontrado en el mismo cauce hídrico, con heridas en la cabeza y en el cuello.

Desde ese momento los investigadores consideraron como sospechoso a Gregorio Gabilan (60) expareja de la víctima y el 6 de enero se dictó su captura. Finalmente, fue detenido este domingo.