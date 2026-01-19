Policía repudia informe que la señala como la segunda más corrupta del mundo

La Policía Nacional del Paraguay figura como la segunda fuerza policial más corrupta del mundo, según datos publicados por el portal de estadísticas globales IndexMundi, solo por debajo de Honduras.

El sitio explica que el índice de Percepción de la Corrupción Policial mide el nivel de corrupción según la percepción de los propios ciudadanos, no hechos judiciales, pero sí una señal de alerta sobre la confianza pública.

“Realmente, primero rechazamos rotundamente esta información. Entendemos que no tienen ninguna validez técnica, no tienen ningún respaldo estadístico para nada”, apuntó Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna.

A seguido señaló que la cuenta que publica dicha información fue creada en junio del año pasado, por lo que prácticamente es cuenta nueva. “Generalmente, estos estudios están respaldados por otras organizaciones o quizás Naciones Unidas u otras fuentes más confiables”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cambio en Crimen Organizado de la Policía

“Esta imagen no cuenta con un respaldo técnico, no tiene una fuente de validez confiable. Además, contradice mucho lo que viene desarrollando la Policía Nacional con recursos humanos y capacidades de movilidad, técnicas y donde hay una respuesta más adecuada a la ciudadanía”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, el viceministro de seguridad dejó en claro que la Policía es una de las instituciones que más se autodepura en lo que se refiere a corrupción.

“Hoy tenemos aproximadamente 5.000 carpetas de investigación de asuntos internos. Y en los últimos años de esta gestión del gobierno, aproximadamente 400 policías fueron dados de baja o desvinculados de la fuerza”, apuntó.