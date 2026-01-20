Esto dijo Riera sobre el informe que ubica a la Policía paraguaya como la segunda más corrupta

El portal de estadísticas globales IndexMundi realizó una clasificación de las agencias policiales más corruptas del mundo y posicionó a la paraguaya en el segundo lugar.

El ministro del Interior, Enrique Riera, le restó credibilidad y entidad a dicho informe, al señalar que no cuenta con sustento técnico. Además, mencionó que se contradice con los datos oficiales que -según él- reflejan otra realidad.

“Esto es una información que no tiene ni pies ni cabeza. Ni siquiera sabemos en dónde está (el portal) y muchas de las publicaciones no tienen ningún asidero. Todos los indicadores indican lo contrario”, mencionó.

Puntualizó que el supuesto ránking sería parte de un plan para desestabilizar o debilitar las instituciones republicanas. “Sin dato, sin fuente y sin ninguna referencia establecen que la Policía de Paraguay es la más corrupta del mundo. ¿Quién evalúa eso?”, cuestionó.

Reconoce casos de corrupción

No obstante, Riera reconoció que hay “manzanas podridas” en la Policía, aunque indicó que en su gestión se inició un proceso de depuración que tiene resultados.

“Corrupción hay en todos lados, en los partidos políticos, la prensa, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Policía, en todos lados. La pregunta es: ¿qué actitud toman las autoridades una vez que se enteran? ¿Las protegen, esconden, se trasladan los comisarios como antes o van a Asuntos Internos para explicar y a defenderse, o se toman sanciones? Creo que estamos por este último camino”, mencionó.

Agregó que, mediante las acciones que vienen tomando, como el uso del polígrafo para ascensos, se está observando un “proceso de mejoramiento visible”.

Así también, resaltó que la mayoría absoluta de los agentes policiales está operando dentro de la ley o no es corrupta.