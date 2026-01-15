Video capta asalto y robo de motocicleta en Luque

Un joven de 21 años fue víctima de un asalto cometido por delincuentes que se desplazaban en motocicleta en el barrio Costa Sosa de la ciudad de Luque. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 del miércoles y quedó registrado en imágenes de circuito cerrado.

Lea más: Video: frustran a pedradas el asalto a una joyería en Luque

Interceptado frente a la casa de su novia

De acuerdo con el reporte policial, la víctima, Jonathan Sebastián González Chávez, estaba llegando a la vivienda de su pareja cuando fue abordado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Mientras la joven ingresaba al domicilio, el acompañante descendió del biciclo y, bajo amenazas, obligó al joven a entregar su motocicleta y su teléfono celular.

El comisario Cristhian Torres, de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que el asaltante manifestó portar un arma de fuego, aunque en el video no se observa claramente el arma. “De que el hecho sucedió, sucedió, y le llevaron su moto y el celular”, indicó.

Lea más: Intento de asalto con toma de rehén en una empresa ubicada en Campo 9

Hallan GPS y chapa en un baldío

La motocicleta robada es una Kenton GTR, color negro, año 2026, con chapa N° 336ABRC. El biciclo contaba con sistema GPS, que fue desactivado rápidamente por los delincuentes. Tras un rastrillaje, personal policial encontró el dispositivo y la chapa del vehículo abandonados en un terreno baldío del barrio Costa Sosa, pero no así la motocicleta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy