Dos detenidos por incendio intencional de un vehículo en Encarnación

Dos personas fueron detenidas este martes en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Encarnación, en el marco de la investigación del incendio intencional de un vehículo en el microcentro, perpetrado el pasado martes 13 de enero de este año. La víctima fue un ciudadano venezolano, identificado como Manuel David Machuca García (39), quien se desempeñaba como conductor de una plataforma de movilidad.

Los detenidos serían Marta Cáceres (33) y Hugo Adelio Franco Alemas (42). La mujer sería expareja de Machuca y compañera de trabajo de Franco. Por su parte, el hombre es señalado como supuesto autor material del hecho, según lo registrado en cámaras de circuito cerrado.

El hombre de 42 años, además, posee varias prohibiciones y antecedentes por hurto (2019 y 2020), hurto agravado (2021), ambos en grado de tentativa; tenencia ilegal de estupefacientes (2023) y hurto (2025).

El agente fiscal de la causa, Ever Williams, ordenó la detención de ambos tras su aprehensión, que se concretó en su lugar de trabajo. Los investigadores todavía no determinaron el posible móvil del hecho, pero presumen que habría un trasfondo pasional.

